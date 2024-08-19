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В Новокузнецке мужчина ездил пьяным на мотоблоке

Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка постановил обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что 32-летний осужденный, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде административного ареста, в апреле 2024 года вновь в нетрезвом виде управлял механическим транспортным средством - мотоблоком «Forza МБ8-1700», являющимся самоходной сельскохозяйственной машиной. Он был задержан сотрудниками ГИБДД в г. Новокузнецке.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Мотоблок, принадлежащий осужденному и использованный им при совершении преступления, конфискован в собственность государства.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/08/2024
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