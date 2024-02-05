В Новокузнецке на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних подвели итоги работы 2023

Прокурор Центрального района г. Новокузнецка Илья Платов принял участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Центрального района г. Новокузнецка, в ходе которого были подведены итоги работы 2023 года и определены основные задачи на 2024 год.

Присутствовали представители Управления социальной защиты населения, органа опеки и попечительства, уголовно-исполнительной инспекции района, начальники ОПДН ОП «Левобережный» и «Центральный», представители отдела образования.

Прокуратурой района проведен комплексный анализ работы комиссии, прокурор указал на недостаточность проведения организационных и координационных мер, на необходимость принятия дополнительных мер по усовершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия по всем направлениям деятельности органов системы профилактики. В ходе заседания дана оценка деятельности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по организации работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления.

Прокурор отметил важность реализуемых в Центральном районе мероприятий по защите прав несовершеннолетних, подчеркнул необходимость активизации усилий всех ведомств с целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, пресечения семейно-бытового насилия в отношении детей и предупреждения несчастных случаев с ними.

По результатам состоявшегося обсуждения проблемных вопросов выработаны конкретные мероприятия, нацеленные на повышение эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних, в том числе на профилактику, своевременное выявление и пресечение преступлений.

Фото: прокуратура Центрального района Новокузнецка