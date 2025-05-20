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В Новокузнецке началась акция по нанесению разметки перед пешеходными переходами

Одновременно во всех районах города ученики школ, воспитанники детских садов, родители, педагоги вышли к пешеходным переходам вблизи образовательных организаций, чтобы нанести специальную разметку: «Велосипедист, по зебре только пешком», «Сойди с самоката!», «Возьми ребенка за руку!».

Старт такой акции был дан в районе Дома быта, место выбрали неслучайно, там, где на проезжей части много автомобилей, оживленное движение пешеходов и велосипедистов.

Этой акции уже 9 лет и каждый год ребятам помогают сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка и представители дорожно-коммунальных организаций. Перед началом школьных каникул дети и взрослые таким необычным способом напоминают правила безопасного поведения на дороге.

Каждый раз в акции принимают участи юные инспекторы движения. Они помогают рисовать трафарет, раздают памятки пешеходам и велосипедистам, проводят беседы.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Общество
Новокузнецк
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