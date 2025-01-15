В Новокузнецке очередная любительница нетрезвой езды по приговору суда лишилась авто

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор в отношении 49-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В судебном заседании установлено, что в июле 2024 года обвиняемая, управляя автомобилем «KIA SLS SPORTAGE», двигалась по ул. Куйбышева в г. Новокузнецке, где была остановлена сотрудниками ГИБДД и при выявлении ими признаков опьянения отказалась пройти освидетельствование.

При этом ранее женщина была подвергнута административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), однако должных выводов для себя не сделала и вновь управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Принадлежащий осужденной автомобиль «KIA SLS SPORTAGE», который был оценен в 1 млн 500 тыс. рублей, конфискован в доход государства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области