Прокурором Новокузнецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора организации — перевозчика. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, в период с мая 2023 года по январь 2024 года коммерческая организация, в которой обвиняемый занимал указанную должность, на основании заключенных муниципальных контрактов осуществляла в Новокузнецком городском округе регулярные перевозки пассажиров с использованием технически неисправных транспортных средств. В результате чего два автобуса загорелись во время прохождения маршрута, когда в салоне находились пассажиры.

Кроме того, перевозчик выпускал на линию автобусы, которые не прошли в законном порядке государственный технический осмотр, не были получены диагностические карты о их соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Тем самым компания оказывала услуги в сфере перевозок пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал.

Уголовное дело будет направлено в Новоильинский районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба прокуратуры области