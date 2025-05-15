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В Новокузнецке перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в совершении ряда преступлений

Прокуратура Центрального района г. Новокузнецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Новокузнецка, одному из которых 15 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, в январе 2025 года, находясь в подъезде 5-этажного многоквартирного дома по улице Энтузиастов в городе Новокузнецке, по предложению 24-летнего обвиняемого сообщники надели маски, чтобы потерпевшая не узнала их, и нанесли ранее незнакомой им девушке множественные удары кулаками и принесенными с собой молотками. При этом происходящее 15-летний подросток снимал на видео с целью дальнейшего размещения видеозаписи в сети Интернет. Избиение продолжилось и во дворе указанного дома. Во время нанесения ударов у потерпевшей выпал планшет, который обвиняемые подняли и скрылись с похищенным с места происшествия. В момент нападения на улице у девушки на руках находился малолетний ребенок, который не пострадал, сама же потерпевшая получила множественные телесные повреждения в виде кровоподтеков.

Вину в совершении преступлений обвиняемые признали.

Уголовное дело направлено в суд.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
15/05/2025
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