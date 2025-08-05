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В Новокузнецке пешеходам напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции города Новокузнецка совместно с педагогами и воспитанниками Детского сада №59 Заводского района вышли к пешеходному переходу, чтобы вспомнить правила безопасного поведения на проезжей части, а также о ПДД в целом.

В начале мероприятия инспекторы повторили с детьми алгоритм перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.

Затем ребята вместе с инспектором вышли к пешеходному переходу, где они обсуждали причины вероятных опасностей, которые могут подстерегать при пересечении проезжей части. Малыши с госавтоинспектором прошли по пешеходному переходу, отрабатывая полученные знания на практике.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
05/08/2025
Образование
Общество
Новокузнецк
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