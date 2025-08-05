В Новокузнецке пешеходам напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции города Новокузнецка совместно с педагогами и воспитанниками Детского сада №59 Заводского района вышли к пешеходному переходу, чтобы вспомнить правила безопасного поведения на проезжей части, а также о ПДД в целом.

В начале мероприятия инспекторы повторили с детьми алгоритм перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.

Затем ребята вместе с инспектором вышли к пешеходному переходу, где они обсуждали причины вероятных опасностей, которые могут подстерегать при пересечении проезжей части. Малыши с госавтоинспектором прошли по пешеходному переходу, отрабатывая полученные знания на практике.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области