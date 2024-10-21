Проведенной прокуратурой Заводского района Новокузнецка проверкой установлено, что 69-летний мужчина, будучи введенным в заблуждение мошенниками, перевел на карту жителя Новокузнецка денежные средства в размере 500 тыс. рублей.

Так, пенсионеру поступил звонок от мошенников, представившихся специалистами службы безопасности банка. Под предлогом обеспечения сохранности накоплений они убедили мужчину перевести деньги на счета третьих лиц.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, установлен владелец банковского счета, на который потерпевшим произведен перевод денежных средств.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с исковыми требованиями к владельцу банковской карты о взыскании в пользу пенсионера неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил заявленные прокурором требования.

Решение суда вступило в силу, исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в отделение судебных приставов. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области