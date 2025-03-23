В Новокузнецке прошел рейд по грязным автомобильным номерам

«Фары помыл, а госномер не стал» - теперь за такую предприимчивость водителям грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Грязь и слякоть не являются оправданиями грязному госномеру на вашем автомобиле.

Госавтоинспекторы Новокузнецка проводят рейдовые мероприятия и в потоке машин выявляют те, государственный регистрационный знак на которых не читаем так, как того требует законодательство, а именно - все буквы и цифры номера должны быть отчетливо видны с расстояния 20 метров. Погодные условия при этом не являются смягчающими обстоятельствами и не освобождают от административной ответственности. Поэтому независимо от того, сухо на дорогах или нет, водитель обязан следить за тем, чтобы госномер был хорошо различим.

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз напоминает автовладельцам, что чистый госномер – это, прежде всего, вопрос дисциплины водителя. В случае дорожно-транспортного происшествия, если водитель, к примеру, сбил человека и скрылся, то именно помощь очевидцев, которые запомнили госномер транспортного средства, поможет в короткие сроки установить личность водителя и привлечь его к ответственности.

К слову, с начала года в Новокузнецке к административной ответственности за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками привлечено почти 750 водителей и еще больше 100 – за то, что «забыли» протереть госномер, очистив, при этом фары.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области