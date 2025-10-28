В Новокузнецке прошел РУСАЛ ФестивAL #Наука

Более четырех тысяч новокузнечан стали участниками яркого праздника науки, который компания РУСАЛ устроила в минувшие выходные. Два дня лекции, выставки и интерактивные шоу доказывали: наука — это не скучно, а очень даже увлекательно!

Фестиваль впервые открыл свою программу для взрослой аудитории. Научным событием стала лекция профессора РАН, астрофизика Сергея Попова о темной материи и черных дырах. Встреча прошла с аншлагом – в зале не было свободных мест.

На следующий день праздник продолжился в Большом зале городской администрации. Центром притяжения стало масштабное научное шоу с химическими и физическими опытами. Ребята с азартом включались в эксперименты: создавали корабли и сразу испытывали их в специальном бассейне, исследовали свойства азота, раскрывали секреты катушки Тесла, творили с помощью 3D-ручек и искусственного интеллекта, а также погружались в виртуальную реальность.

Для самых маленьких ученых, от года до пяти лет, работала уютная зона «Монтессори», где через специальные игры малыши познавали окружающий мир, цвета и фактуры.

Особый восторг у гостей вызвали робопес Альт, робот-котенок Луна и танцующая змея. Роботы стали настоящими звездами фестиваля. Они выполняли команды участников и устраивали зажигательные танцы.

- Для такого индустриального города, как Новокузнецк, в котором работает много промышленных предприятий, проведение подобных фестивалей – важный шаг в начальной профориентации, - сказал первый заместитель Главы Новокузнецка Евгений Бедарев. - Огромные слова благодарности компании РУСАЛ, что в городе есть эта традиция.

- Мы приехали на фестиваль из Белово, - поделились гости фестиваля, родители двух сыновей – Кирилла и Матвея. - Для нашего региона научный фестиваль такого масштаба, это настоящее событие! И мы не могли остаться в стороне. Нам все невероятно понравилось! И шоу, и мастер-классы, и зона для самых маленьких, где наш младший сын провел почти весь день, пока старший изучал тайны физики!

РУСАЛ ФестивAL #Наука проходит с 2016 года и является важной частью стратегии копании принципы которой 25 лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска. В основе этой стратегии – поддержка молодых талантов, создание среды, где детское любопытство превращается в инженерную мысль, а смелые идеи находят дорогу к реализации.

-Самая главная наша задача – это разбудить в молодом поколении любовь к знаниям, к новым исследованиям. Мы очень надеемся, что те ребята, которые сегодня приходят на фестиваль, через какое-то количество лет придут к нам на работу, и уже на практике будут применять все то, что они изучил и смогут это применить на различных участках нашего производства, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Андрей Терентьев.

В этом году РУСАЛ ФестивAL #Наука проходит в 17 городах ответственности Компании, а завершится марафон науки 20 декабря большим онлайн-шоу «Аlюментарно».

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа