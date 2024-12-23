В Новокузнецке провели рейд по использованию автокресел

Больше 20 нарушений правил перевозки несовершеннолетних выявили сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в Орджоникидзевском районе. Сегодня утром в рамках мероприятия «Каникулы» здесь проводилась массовая проверка водителей на соблюдение правил перевозки детей в автомобиле.

Ранним утром дополнительные экипажи встали на подъездах к образовательным учреждениям в одном квартале. В итоге в течение часа к административной ответственности привлекли 21 водителя: малыши перевозились на руках у мам, те, кто постарше и ехал в садик, были без автокресел, школьники на задних сиденьях не были пристегнуты ремнями безопасности.

Орджоникидзевский район был выбран неслучайно: в последних ДТП с юными пассажирами, которые перевозились с нарушениями, водители и дети были именно из этого района города.

В предпраздничные дни и дни новогодних каникул подобные рейдовые мероприятия будут ежедневными.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области