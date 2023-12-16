В Новокузнецке проводятся работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий

В результате сложившихся в Кемеровской области - Кузбассе 19 ноября текущего года неблагоприятных погодных условий в 22 муниципальных образованиях региона нарушена подача тепла и водоснабжения, повреждения получили 1 273 здания, в том числе 737 многоквартирных жилых домов, 260 социальных объектов, 15 административных зданий, а также 212 автомобилей. Отключение энергоресурсов затронуло 386 тыс. человек.

С целью контроля за проведением аварийно-восстановительных работ в ноябре регион посетил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он проверил Гимназию № 17 имени В.П. Чкалова в г. Новокузнецке, получившую существенные повреждения в результате урагана.

По итогам мероприятия заместитель Генерального прокурора России поручил прокурору Кемеровской области – Кузбасса организовать контроль за восстановительными работами на поврежденных объектах.

Во исполнение данного поручения и в целях оперативного устранения последствий стихии, обеспечения своевременного финансирования восстановительных мероприятий прокурором области, прокурорами районов и городов Кузбасса объявлено 10 предостережений, внесено 21 представление, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Результаты рассмотрения актов реагирования контролируются.

Под надзорным сопровождением органов прокуратуры Кузбасса на пострадавших от стихии территориях полностью восстановлено электро-, водо-, и теплоснабжение, отремонтированы 978 зданий (из них 589 многоквартирных домов, 185 частных жилых домов, 165 социальных объектов, включая 100 образовательных учреждений, в которых возобновлен образовательный процесс).

Кровля Гимназии № 17 площадью 300 кв. м, которую посетил Дмитрий Демешин, также отремонтирована.

Дальнейшее устранение последствий неблагоприятных метеорологических условий в регионе находится на контроле прокуратуры области.

Фото: пресс-служюа Прокуратуры Кузбасса