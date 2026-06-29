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В Новокузнецке пройдут межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

С 29 июня по 4 июля в Новокузнецке на открытом стадионе «Металлург» состоятся межрегиональные соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России среди команд Сибирского федерального округа.

Пожарно-спасательный спорт — это скорость, сила, точность и настоящая командная работа. Участникам предстоит показать мастерство в дисциплинах, максимально приближенных к профессиональным действиям пожарных и спасателей: преодоление полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. Зрителей ждут зрелищные забеги, борьба за секунды, высокий темп и напряженные финалы.

Торжественное открытие соревнований состоится 30 июня в 10:00 на стадионе «Металлург» по адресу: г. Новокузнецк, проспект Строителей, 28. Вход свободный.




Иллюстрация: Пресс-служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу

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29/06/2026
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