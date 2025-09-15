В Новокузнецке с владельца собаки, покусавшей ребенка, взыскана компенсация морального вреда

На личный прием к прокурору Кемеровской области - Кузбасса Александру Блошкину обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие во взыскании с владельца собаки, покусавшей ее ребенка, денежной компенсации причиненного морального вреда.

По поручению главы регионального надзорного ведомства прокуратурой Орджоникидзевского района г. Новокузнецка проведена проверка и установлено, что на 9-летнюю девочку набросился пес породы «лабрадор», находившийся в общественном месте без намордника. Собака сорвалась с поводка хозяина и укусила несовершеннолетнюю за правое плечо.

Владелец домашнего животного не принял должных мер по безопасному содержанию питомца, в результате чего ребенку были причинены телесные повреждения, а также нравственные страдания. Помимо физической боли девочка испытала стресс, после происшествия на плече остался шрам, которого она стесняется, появился страх перед собаками.

С целью защиты прав ребенка прокурор Орджоникидзевского района г. Новокузнецка обратился в суд с иском о взыскании с владельца животного денежной компенсации причиненного морального вреда.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с собственника собаки в пользу пострадавшей девочки взысканы 90 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области