В Новокузнецке состоялись межрегиональные состязания по криатлону - зимнему многоборью среди «моржей»

Несмотря на 30-градусный мороз, померяться силами в легкоатлетических и лыжных забегах, а также в плавании в 12-метровой проруби собрались 15 команд любителей здорового образа жизни из городов Кузбасса, Томской и Новосибирской областей.

Напомним, что проект #НаЛыжи, появившийся почти 10 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, направлен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку спортсменов. В Новокузнецке благодаря участию в проекте 3 юных лыжников стали призерами межрегиональных соревнований по лыжным гонкам, еще трое – участниками Первенства России.

- Несколько лет назад к движению #НаЛыжи в нашем городе присоединились и любители зимнего плавания, руководит которыми ветеран Новокузнецкого алюминиевого завода Александр Васищев. «Моржи Кузбасса» не только участвуют в массовых лыжных забегах, организуемых РУСАЛом, но и стали комбинировать их с заплывами в проруби. Радует, что среди участников соревнований с каждым годом становится все больше молодежи, - отметил в приветственном слове председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

По итогам состязаний первое место в командном зачете среди женщин – у кемеровчанок, у новокузнецких спортсменок - второе и третье места. У мужчин иной расклад: Новокузнецк – Кемерово - Новокузнецк.

Среди команд с детьми лучшими стали спортсмены из Полысаева, за ними – новокузнечане. В личном зачете среди женщин победила Анастасия Калиниченко из Юрги, Елена Сысоева из Полысаево завоевала серебро, у новокузнечанки Любови Оськиной - бронза. Среди мужчин в возрасте до 50 лет верхние ступени пьедестала заняли спортсмены из Полысаева Александр и Ярослав Тимонины, Андрей Скрипченко из Новосибирска стал третьим. Среди мужчин в возрасте старше 50 лет оба победителя - новокузнечане: на первом месте Александр Мамчур, на втором - Сергей Миронов.

А уже совсем скоро, 2 марта, РУСАЛ проведет общегородской лыжный праздник #НаЛыжи в спортивно-оздоровительном центре «Спортивная республика» (ул. Чернышова, 15). Участвовать может каждый.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗА