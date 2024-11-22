В Новокузнецке состоялся Единый день профилактики нарушений ПДД

21 ноября на территории Новокузнецка сотрудники Госавтоинспекции провели Единый день профилактики нарушений правил дорожного движения. На дороги города были выведены службу дополнительные экипажи ДПС. Полицейские несли службу на аварийно опасных участках, перекрестках, возле образовательных учреждений, а также участках с большой интенсивностью движения. Особое внимание уделили пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, выявлению водителей в состоянии опьянения и не имеющих права управления транспортным средством.

За время проведения рейдового мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции Новокузнецка пресечено более 220 административных правонарушений, основные из них:

- 20 водителей управляли автомобилем с нечитаемыми государственными знаками;

- на передних стеклах 11 транспортных средствах была тонировка не по ГОСТу;

- 10 водителей были не пристегнутыми ремнями безопасности;

- 23 автолюбителя не пропустили пешеходов на пешеходных переходах;

- 7 водителей выехали на встречную полосу;

- 5 сели за руль в нетрезвом состоянии, 1 из которых сделал это повторно и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Не остались без внимания и пешеходы. 78 человек пренебрегли правилами безопасного поведения на дороге и осуществляли переход автомобильной дороги в неположенном месте.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку