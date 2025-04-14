В Новокузнецке состоялся международный конкурс искусств «Моя звезда»

Традиционно конкурс имени Альберта Ивановича Ленского объединяет участников, педагогов и всех, кто вдохновляется любовью к Отечеству. Здесь собрались танцоры, чтецы, вокалисты.

Образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «От винта!» (руководитель Татьяна Викторовна Мерщиева) из Тисульского округа пополнил наградами свою творческую копилку. Вокальная группа «Babes-candy» стала лауреатом третьей степени. Егор Лебедев (сольный вокал) – дипломант первой степени. Ольга Жуланова и Элина Яровикова (сольный вокал) стали лауреатами третьей степени.

Фото: Тисульский центр досуга