В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную добычу почти 40 экземпляров рыбы на реке Томь

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе рейдовых мероприятий по пресечению незаконного промысла рыбы и использования запрещенных орудий лова на реке Томь задержали 42-летнего жителя Кемеровской области.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник с применением лодки и ставной сети незаконно добыл 36 экземпляров рыбы различных пород – щук, окуней, плотву, карасей. В настоящее время орудия незаконного промысла и добытая рыба изъяты. По заключению специалистов, ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 30 тысяч рублей.

Дознанием Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении, задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года или штрафом до 500 тысяч рублей.

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