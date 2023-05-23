Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную добычу почти 40 экземпляров рыбы на реке Томь

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе рейдовых мероприятий по пресечению незаконного промысла рыбы и использования запрещенных орудий лова на реке Томь задержали 42-летнего жителя Кемеровской области.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник с применением лодки и ставной сети незаконно добыл 36 экземпляров рыбы различных пород – щук, окуней, плотву, карасей. В настоящее время орудия незаконного промысла и добытая рыба изъяты. По заключению специалистов, ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 30 тысяч рублей.

Дознанием Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении, задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года или штрафом до 500 тысяч рублей.

 

Фото из открытых источников

Общество
Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/05/2023
Общество
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus