В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе рейдовых мероприятий по пресечению незаконного промысла рыбы и использования запрещенных орудий лова на реке Мрассу в районе Мысковского городского округа задержали двух местных жителей в возрасте 34 лет.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленники с применением лодки и ставной сети незаконно добыли 125 экземпляров рыбы различных пород – плотву, окуней, ершей. В настоящее время орудия незаконного промысла и добытая рыба изъяты. По заключению специалистов, ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 60 тысяч рублей.

Дознанием Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении, задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Транспортная полиция призывает граждан ответственно относиться к сохранению природных богатств. Если вы стали очевидцем браконьерства или обнаружили орудия незаконного промысла биологических ресурсов, сообщайте об этом в дежурные части Управлений на транспорте

МВД России.

Фото из открытых источников