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В Новокузнецке транспортные полицейские приняли участие в благотворительной акции по сбору донорской крови

В преддверии Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, более 10 сотрудников Новокузнецкого ЛО МВД России приняли активное участие в благотворительной акции по сбору донорской крови. Акция была организована Кемеровским областным центром крови города Новокузнецка.

Сотрудники транспортной полиции входят в особую категорию доноров. Они регулярно проходят всесторонние медицинские осмотры, благодаря чему показатели их крови всегда находятся в пределах допустимых значений. Это делает их ценными донорами для людей, нуждающихся в переливании крови.

В благотворительном мероприятии приняли участие как сотрудники, впервые сдающие кровь, так и те, кто уже имеет постоянный опыт донорства. Они с пониманием отнеслись к важности данной акции, ведь донорская кровь может спасти чью-то жизнь или значительно улучшить состояние здоровья.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Здоровье
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/04/2024
Здоровье
Общество
Новокузнецк
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