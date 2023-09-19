В Новокузнецке транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении мефедрона

Сотрудниками Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе проведения оперативных мероприятий на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Новокузнецк задержали 32-летнего жителя города Осинники, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.

В отношении подозреваемого группой дознания Новокузнецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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