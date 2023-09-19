Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении мефедрона

Сотрудниками Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе проведения оперативных мероприятий на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Новокузнецк задержали 32-летнего жителя города Осинники, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.

В отношении подозреваемого группой дознания Новокузнецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
Осинники
kuzbassnews.ru
19/09/2023
Происшествия
Новокузнецк
Осинники

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus