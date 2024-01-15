В Новокузнецке транспортные полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе оперативных мероприятий на привокзальной площади автовокзала города Новокузнецк задержали 43-летнюю жительницу Беловского района.



Транспортные полицейские установили, что подозреваемая приехала в город Новокузнецк за крупной партией запрещенного вещества. Фигурантка получила через тайник 30 свёртков с наркотиком синтетического прохождения массой свыше 40 граммов, известного как «соль» производным N-метилэфедрона. Содержимое было расфасовано на мелкие дозы и предназначено для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории Кемеровской области.



В настоящее время в отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Инженер-электроник дежурной части Новокузнецкого ЛО МВД России лейтенант полиции М.Н. Михеев Фото: ЛО МВД РФ