Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке транспортные полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе оперативных мероприятий на привокзальной площади автовокзала города Новокузнецк задержали 43-летнюю жительницу Беловского района.

Транспортные полицейские установили, что подозреваемая приехала в город Новокузнецк за крупной партией запрещенного вещества. Фигурантка получила через тайник 30 свёртков с наркотиком синтетического прохождения массой свыше 40 граммов, известного как «соль» производным N-метилэфедрона. Содержимое было расфасовано на мелкие дозы и предназначено для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории Кемеровской области.

В настоящее время в отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.   Инженер-электроник дежурной части Новокузнецкого ЛО МВД России лейтенант полиции М.Н. Михеев Фото: ЛО МВД РФ

Происшествия
Белово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/01/2024
Происшествия
Белово
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus