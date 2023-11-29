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В Новокузнецке в пользу инвалида второй группы взыскана компенсация морального вреда

В Новокузнецке в пользу инвалида второй группы взыскана компенсация морального вреда:

Прокуратура Центрального района Новокузнецка в ходе проведения проверки защиты прав социально незащищенной категории граждан установила факт нарушения прав инвалида, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии (далее ДТП).

Установлено, что пожилая женщина 1942 года рождения поднималась по ступенькам автобуса для посадки в него, при этом, водитель автобуса начал движение транспортного средства, в результате чего женщина упала. В результате ДТП пассажирка автобуса получила травмы в виде ушиба мягких тканей, ссадины области левого тазобедренного сустава Полученная в результате ДТП травма негативно отразилась на здоровье, ситуация усугубилась тем, что женщина является инвалидом 2 группы по общему заболеванию бессрочно.

С целью защиты прав инвалида прокуратура Центрального района г. Новокузнецка направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 50000 рублей.

Решением Центрального районного суда г. Новокузнецка требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу пострадавшей взыскана компенсация в размере 50 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, находится на контроле у прокурора района.

Фото: прокуратура Кемеровской области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/11/2023
Происшествия
Новокузнецк
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