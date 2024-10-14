В Новокузнецке вынесен обвинительный приговор за мошенничество с социальными выплатами

Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Судом установлено, что мать троих несовершеннолетних детей ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в связи с чем они были помещены в детские учреждения. Однако женщина в течение года продолжила ежемесячно получать социальные выплаты и пособия на их содержание. При этом государственные органы о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения таких выплат в связи с определением несовершеннолетних на полное государственное обеспечение, она не уведомила. Таким образом, гражданка совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму более 270 тыс. рублей и распорядилась ими, потратив на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В судебном заседании женщина вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также суд удовлетворил иск прокурора района и обязал виновную выплатить Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу похищенные денежные средства. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области