В Новокузнецке вынесен приговор по уголовному делу о покушении на хищение продукции с молокозавода

Орджоникидзевский районный суд города Новокузнецка вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Суд установил, что в начале 2025 года три работника Завода натуральных молочных продуктов вступили в преступный сговор на хищение продукции предприятия. Для этого соучастники разработали план совершения преступления, согласно которому один из обвиняемых будет снимать с транспортной ленты готовую молочную продукцию, маркированную специальным QR-кодом, до её верификации, складывать в ящики и передавать кладовщику. В свою очередь последний должен был хранить похищенное до момента передачи водителю для вывоза с территории организации.

Реализуя задуманное, в сентябре 2025 года мужчины вывезли с территории предприятия 15 ящиков с молочной продукцией на общую сумму около 27 тыс. рублей, загрузили их в личный автомобиль, однако довести задуманное до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Вину в совершении преступления осужденные признали полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Также в доход государства конфисковано принадлежащее осужденным имущество, которое использовалось при совершении преступления: автомобиль марки «Nissan Vanette» и два сотовых телефона.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области