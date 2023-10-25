В Новокузнецке защищены права работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве

Прокуратурой Куйбышевского района Новокузнецка проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.

Установлено, что 42-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования одного из предприятий г. Новокузнецка проводил работы по протяжке ходовой части и установке крупногабаритной шины на заднюю ступицу самосвала БелАЗ 755. В ходе проведения работ колесо от БелАЗ упало на него, придавив нижнюю часть тела. В результате происшествия мужчина получил травмы в виде переломов конечностей и таза.

Причиной несчастного случая явилось использование оборудования, не соответствующего технологии и виду выполняемых работ, отсутствие контроля со стороны специалистов за ходом выполнения работ, допуск пострадавшего к работе в период стажировки и без наставника.

Прокурор Куйбышевского района Новокузнецка в защиту прав мужчины обратился в суд с иском о взыскании с работодателя денежной компенсации причиненного вреда.

Решением Куйбышевского районного суда Новокузнецка исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, в пользу пострадавшего взыскано 800 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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