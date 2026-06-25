В новокузнецкий ОМОН «Рубеж» поступило четвероногое пополнение

В кинологическое подразделение ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу поступили два щенка немецкой овчарки по кличке Рей и Парма. В ближайшем будущем служебные собаки вместе со своими напарницами пройдут специальную подготовку и будут выполнять задачи по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Четвероногих питомцев закрепили за двумя сотрудницами спецподразделения, для которых работа в качестве кинологов станет новым этапом службы. Под руководством опытных наставников росгвардейцы уже приступили к первоначальной подготовке служебных собак.

На начальном этапе особое внимание уделяется социализации животных. Щенки привыкают к различным условиям городской среды, шуму транспорта, скоплению людей и другим внешним раздражителям. Параллельно отрабатываются базовые навыки послушания и взаимодействия между кинологом и собакой.

Наставником молодых специалистов выступает сотрудник ОМОН «Рубеж» с позывным Апрель, имеющий значительный опыт службы в кинологическом подразделении. Вместе со своей служебной собакой по кличке Тита он оказывает практическую помощь коллегам в вопросах воспитания и подготовки будущих специалистов минно-разыскного профиля.

В ближайшее время молодые кинологи вместе со своими четвероногими коллегами отправятся на обучение в специализированный центр Росгвардии в Ростовской области. В ходе подготовки служебные собаки освоят методы поиска взрывчатых веществ на объектах транспортной инфраструктуры, в зданиях и сооружениях, на открытой местности, а также при обследовании багажа и транспортных средств.

По словам специалистов подразделения, успех подготовки служебной собаки во многом зависит от доверительных отношений между кинологом и его питомцем. Каждый четвероногий напарник обладает индивидуальным характером, поэтому программа подготовки строится с учетом особенностей поведения и рабочих качеств животного.

После завершения обучения и успешной сдачи квалификационных испытаний Рей и Парма приступят к выполнению служебно-боевых задач в составе спецподразделения.

Кинологические подразделения Росгвардии выполняют широкий спектр задач по обеспечению общественной безопасности. Служебные собаки участвуют в обследовании объектов и территорий, поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также привлекаются к выполнению задач в районах проведения специальных мероприятий.

Фото: Росгвардия