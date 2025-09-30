В Новокузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор обязал юридическое лицо устранить зарастание более 114 га сельхозугодий

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у юридического лица была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в феврале 2022 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 114,7 га до 1 сентября 2025 года (с учётом продления).

8 сентября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания. На части земельного участка сельскохозяйственного назначения на площади 5,3 га осуществлялась вспашка трактором. Однако при проведении земляных работ произошла неравномерная вспашка и образование комков. Послепахотное выравнивание почвы на момент осмотра не осуществлялось. Это ухудшает условия для заделки семян и последующего роста растений. Распашка почвы является одной из важнейших операций в сельском хозяйстве.

Этот процесс заключается в переворачивании верхнего слоя почвы с целью подготовки ее к посеву. Однако неправильная распашка почвы может иметь серьезные последствия для урожайности и здоровья почвы в целом. Таким образом, распаханная часть земельного участка не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, на остальной площади земельного участка зафиксированы факты их дальнейшего неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства и сплошное зарастание сорной травянистой (пырей ползучий, бодяк полевой, осот полевой, костер безостый луговой, тимофеевка луговая и др.) и древесно-кустарниковой (береза, сосна, черемуха, яблоня лесная, ивняк высотой не менее 1,5м. и др.) растительностью, а также деградация почвы (закочкаренность).

В этой связи, 17 сентября нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 1 сентября 2026 года. Организации необходимо провести мелиоративные мероприятия по защите земель от зарастания древесной и сорной многолетней травянистой растительностью, закочкаривания, мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.