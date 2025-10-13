В Новокузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор привлек собственника земельного участка к административной ответственности за неисполнение предписания

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у юридического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в марте 2021 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: провести мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам, как объекту охраны окружающей среды, рекультивацию нарушенных земель, восстановление плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения на площади 450 кв.м до 4 августа 2025 года (с учётом продления).

21 августа 2025 года инспектор надзорного ведомства провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данном участке с целью оценки исполнения предписания. На части земельного участка площадью 450 кв. м почвенный покров представляет собой смесь плодородного слоя почвы с суглинком. Таким образом, проведенные работы по рекультивации на части земельного участка, которые ранее были нарушены размещением ограничительной канавы (предупредительный ров), не соответствуют проектным решениям, в связи с отсутствием плодородного слоя почвы.

В этой связи, 2 октября нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 1 августа 2026 года. Кроме того, 6 октября на юридическое лицо, как правообладателя земельного участка, составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Организации необходимо провести мероприятия на части земельного участка по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.

