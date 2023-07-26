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В Новоподзорновском СДК Тяжинского округа открылась выставка самоваров

В России самовар стал одним из символов гостеприимного дома. Его прославляли в песнях и книгах, изображали на картинах. В народе ходило множество присказок, поговорок и частушек о самоваре. Выставка, несомненно, привлечет внимание всех, кто интересуется историей русского быта.
Первые русские самовары появились в середине XVIII века, изготавливать их начали на Урале. Затем большую роль в самоварном производстве стал играть город Тула.
Самовары изготавливали из серебра, меди, железа, латуни и даже фарфора. Их искусно украшали узорами и наносили на них надписи. Наиболее распространенными были круглые, цилиндрические, конусообразные и квадратные «чайные агрегаты» того времени.
В народе их называли созвучно форме – «банка», «рюмка», «ваза», «желудь», «репка», «пасхальное яйцо». Самовар на одну кружку назывался «Эгоист». Самовары, вмещавшие несколько ведер воды, обычно стояли в трактирах.
Выставка самоваров «Друг семьи и генерал стола» будет действовать в Новоподзорновском сельском Доме культуры до 10 августа 2023 года.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/07/2023
Культура
Тяжин

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