В Новоподзорновском СДК Тяжинского округа открылась выставка самоваров

В России самовар стал одним из символов гостеприимного дома. Его прославляли в песнях и книгах, изображали на картинах. В народе ходило множество присказок, поговорок и частушек о самоваре. Выставка, несомненно, привлечет внимание всех, кто интересуется историей русского быта.

Первые русские самовары появились в середине XVIII века, изготавливать их начали на Урале. Затем большую роль в самоварном производстве стал играть город Тула.

Самовары изготавливали из серебра, меди, железа, латуни и даже фарфора. Их искусно украшали узорами и наносили на них надписи. Наиболее распространенными были круглые, цилиндрические, конусообразные и квадратные «чайные агрегаты» того времени.

В народе их называли созвучно форме – «банка», «рюмка», «ваза», «желудь», «репка», «пасхальное яйцо». Самовар на одну кружку назывался «Эгоист». Самовары, вмещавшие несколько ведер воды, обычно стояли в трактирах.

Выставка самоваров «Друг семьи и генерал стола» будет действовать в Новоподзорновском сельском Доме культуры до 10 августа 2023 года.