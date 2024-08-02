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В Новопокровке отметили 160-летие со дня основания села

Специалисты сельского Дома культуры и библиотеки организовали для односельчан праздник «Село родное – капелька России». Накануне прошла акция «С благодарностью жителям села», старожилов на дому поздравили с юбилеем Новопокровки.
Для детей состоялась спортивная программа «На старт! Внимание! Марш!». В Доме культуры была оформлена выставка произведений декоративно-прикладного искусства. Дипломами отметили участников фотовыставки «Ты и я – две половинки».
Самодеятельные артисты подготовили для земляков творческие подарки. Концертную программу открыла вокальная группа «Калина красная» песней «Деревенька моя». Виртуозным владением музыкальным инструментом односельчан порадовал замечательный гармонист Николай Никон.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/08/2024
Культура
Тяжин
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