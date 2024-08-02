В Новопокровке отметили 160-летие со дня основания села

Специалисты сельского Дома культуры и библиотеки организовали для односельчан праздник «Село родное – капелька России». Накануне прошла акция «С благодарностью жителям села», старожилов на дому поздравили с юбилеем Новопокровки.

Для детей состоялась спортивная программа «На старт! Внимание! Марш!». В Доме культуры была оформлена выставка произведений декоративно-прикладного искусства. Дипломами отметили участников фотовыставки «Ты и я – две половинки».

Самодеятельные артисты подготовили для земляков творческие подарки. Концертную программу открыла вокальная группа «Калина красная» песней «Деревенька моя». Виртуозным владением музыкальным инструментом односельчан порадовал замечательный гармонист Николай Никон.