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В Новосибирске состоялся XI межрегиональный детский турнир по дзюдо

Соревнования среди юношей 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения проводились в целях повышения уровня мастерства спортсменов и укрепления дружеских связей между городами Сибири и Урала.
Турнир «Звездочки Сибири» собрал около 500 дзюдоистов из Республик Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Красноярского края, Иркутской, Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Омской и Новосибирской областей.
Тяжинский округ представляли четыре воспитанника детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. По итогам соревнований Максим Егоров завоевал бронзовую медаль.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2023
Спорт
Тяжин
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