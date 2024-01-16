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В областном центре завершился чемпионат по шахматам среди подразделений войск правопорядка

В Кемерове состоялся Чемпионат кузбасской Росгвардии по шахматам, собравший более 20 гроссмейстеров из разных подразделений силового ведомства.

Для выявления лучших спортсменов в городской школе шахмат собрались сотрудники всех спецподразделений войск правопорядка, нескольких филиалов вневедомственной охраны, а также военнослужащие территориального управления Росгвардии.

Соревнования проходили по круговой системе в девять туров. По итогам чемпионата в общекомандном зачете третье и второе место заняли сотрудники ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ». Кемеровский филиал вневедомственной охраны Росгвардии занял победное первое место. Грамоты победителям и призерам вручал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков.

Победители будут представлять территориальное управления на турнире по шахматам Сибирского округа в Иркутске.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/01/2024
Спорт
Кемерово
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