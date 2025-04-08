В Омске бойцы кузбасского спецназа стали призерами соревнований по комплексному единоборству

В Омске состоялся чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по комплексному единоборству. В соревнованиях приняли участие 14 команд со всей Сибири, в том числе военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

Чемпионат прошел на базе детской юношеской спортивной школы имени Героя России Олега Охрименко. В торжественном открытии принял участие начальник Управления Росгвардии по Омской области генерал-майор полиции Естай Джангунаков, а также начальник физической подготовки и спорта Сибирского округа Росгвардии полковник Алексей Ефремов.

За победу в соревнованиях боролись более ста спортсменов высокого уровня, от кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта международного класса. В ходе упорной борьбы спортсменам из Кузбасса удалось завоевать «серебро» турнира среди соединений и воинских частей. Первое место заняла команда из Красноярского края, на третьем месте расположился воинский коллектив из города Северска Томской области.

Призеры и победители соревнований получили из рук руководства Росгвардии кубки, медали и почетные грамоты.

Фото: Росгвардия