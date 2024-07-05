В первом полугодии 2024 года основными импортерами зерновой продукции из Кузбасса стали Китай, Беларусь и Казахстан

С января по июнь 2024 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку за рубеж 74,8 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. Наряду со снижением на 18% объема экспорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ведомство отмечает положительные изменения в объемах отдельных сельскохозяйственных культур. Так, Китайская Народная Республика нарастила возобновившиеся в конце 2023 года поставки ячменя до 13,7 тыс. т и увеличила импорт гороха с 1,5 тыс. т до 5,3 тыс. т. Также, в номенклатуре отгрузок в Поднебесную состоят мука пшеничная (4,1 тыс. т) и семена рапса для промышленной переработки (5,4 тыс. т). Таким образом, объем экспорта в Республику составил 38,9% от общего объема экспортированных из Кузбасса партий зерна с начала 2024 года.

Следующий значимый импортер — Республика Беларусь, куда на сегодняшний день из Кузбасса отгружена треть экспортного объема — это 22 тыс. т семян рапса продовольственного.

Третье место по объему экспорта в 1 полугодии 2024 года сохраняет Республика Казахстан – 9,9 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (15,3%). Основные поставки пришлись на зерно пшеницы (4,4 тыс. т), отруби пшеничные (4 тыс. т), семена рапса для промышленной переработки (1,5 тыс. т), крупа манная (0,14 тыс. т).

Кроме этого, экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны — Монголию, Республики Киргизия и Азербайджан, Польшу, Литву, что составило 12,6%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, должностными лицами ведомства отобраны пробы для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На основании подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров всех заявленных партий специалистами ведомства оформлено и выдано 1 817 фитосанитарных сертификатов.