За первое полугодие 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 545,68 тонн и 59765,396 м3 лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что меньше на 19,3 %, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 53355,715 м3 и 545,86 тонн. Также крупные объемы пиломатериала вывозились в Республику Таджикистан – 2780,677 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 1900 м3, в Киргизскую Республику – 1115,18 м3 и в Республику Казахстан – 543,475 м3. Наименьшие объемы лесопродукции вывозились в Литву – 31,2 м3 , Монголию – 8,4 м3, Польшу – 1,2 м3 , Нидерланды - 0,8 м3 и Узбекистан – 0,799 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 2038 фитосанитарных сертификата.