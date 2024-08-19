В преддверии открытия на территории Кузбасса охоты на дичь специалисты Россельхознадзора напоминают о важности недопущения заноса и распространения гриппа птиц

С 17 августа 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса начинается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору уделяет большое внимание вопросу обеспечения биологической защищенности в отношении высокопатогенного гриппа птиц. В связи с чем, в преддверии открытия осеннего сезона охоты на водоплавающую дичь специалисты ведомства напоминают, что, перелетая с других территорий, в том числе неблагополучных, птицы становятся потенциальными вирусоносителями, создавая риск заноса и дальнейшего распространения вируса. Особенно для регионов, где расположены предприятия птицеводческой отрасли.

В этой связи ведомство напоминает хозяйствующим субъектам об обязательности соблюдения режима работы закрытого типа и обеспечения биологической безопасности объектов. Опасность кроется в повышенном риске проникновения вируса гриппа птиц в производственные зоны с кормами, водой, подстилкой, дикой и синантропной птицей, грызунами, транспортом и персоналом предприятий.

В отношении причин распространения гриппа птиц среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан, стоит отметить выгул вблизи озер, где может произойти её контакт с дикой птицей, и несоблюдение требований ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденных приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103.

Так, правила «сообщают» о необходимости:

— обеспечить безвыгульное содержание птиц;

— не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами (голубями, воробьями, воронами);

— исключить доступ синантропной и дикой птицы в склады с кормами;

— обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам;

— кормление птиц осуществлять в помещении;

— не допускать отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;

— не потрошить охотничью дичь на территории дворов и не скармливать отходы домашним животным;

— обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении;

— организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;

— регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, в которых содержится птица;

— обеспечить раздельное содержание разных видов птиц;

— осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли и только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов;

— ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

При первых признаках заболевания, в случаях аномального поведения птиц, внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.