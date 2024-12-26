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В предпраздничные дни и дни новогодних каникулы работа такси будет под пристальным вниманием Госавтоинспекции Новокузнецка

Рейдовые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками Министерства транспорта Кемеровской области-Кузбасса.

Основные нарушения, которые допускают такие водители, связаны с несоблюдением безопасности пассажиров во время поездки: не пристегиваются сами, не следят за тем, чтобы ремнем безопасности пользовались пассажиры, перевозят детей без автокресел. Также часто у водителей такси отсутствует лицензия на данный вид деятельности. 

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка пресекли более 430 таких нарушений. В том числе – порядка 20 водителей привлечены за установку газобалонного оборудования без разрешения органов ГИБДД, пятеро водителей получили штраф за работу в такси без лицензии. При выявлении таких фактов на водителя составляются административные материалы, транспортное средство помещается на спецстоянку. В рамках рейдовых мероприятий работа будет усилена и продолжена.

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
26/12/2024
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