В предпраздничные дни и дни новогодних каникулы работа такси будет под пристальным вниманием Госавтоинспекции Новокузнецка

Рейдовые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками Министерства транспорта Кемеровской области-Кузбасса.

Основные нарушения, которые допускают такие водители, связаны с несоблюдением безопасности пассажиров во время поездки: не пристегиваются сами, не следят за тем, чтобы ремнем безопасности пользовались пассажиры, перевозят детей без автокресел. Также часто у водителей такси отсутствует лицензия на данный вид деятельности.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка пресекли более 430 таких нарушений. В том числе – порядка 20 водителей привлечены за установку газобалонного оборудования без разрешения органов ГИБДД, пятеро водителей получили штраф за работу в такси без лицензии. При выявлении таких фактов на водителя составляются административные материалы, транспортное средство помещается на спецстоянку. В рамках рейдовых мероприятий работа будет усилена и продолжена.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области