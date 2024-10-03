В Прокопьевске транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу поездам»

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Прокопьевск и представители структурного подразделения железной дороги организовали мероприятие по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта «Уступи дорогу поездам». Для 12 старшеклассников МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4» организаторы провели экскурсию по станции Прокопьевск, в ходе которой показали устройство локомотива, рассказали об особенностях движения поездов. Кроме того, ребята сами попробовали управлять составом на тренажере. В ходе встречи инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили подросткам о правилах безопасного поведения на железной дороге, а в завершении встречи - вручили памятки о правилах поведения на объектах транспорта.

Фото: ЛО МВД на тренспорте