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В Прокопьевске транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу поездам»

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Прокопьевск и представители структурного подразделения железной дороги организовали мероприятие по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта «Уступи дорогу поездам». Для 12 старшеклассников МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4» организаторы провели экскурсию по станции Прокопьевск, в ходе которой показали устройство локомотива,  рассказали об особенностях движения поездов. Кроме того, ребята сами попробовали управлять составом на тренажере. В ходе встречи инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили подросткам о правилах безопасного поведения на железной дороге, а  в завершении встречи - вручили памятки о правилах поведения на объектах транспорта.

 Фото: ЛО МВД на тренспорте

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
03/10/2024
Общество
Прокопьевск
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