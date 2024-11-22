В прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса состоялось заседание коллегии

Сегодня, 22 ноября, в прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса под председательством прокурора области Александра Блошкина состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены качество подготовки исков (заявлений) и поддержания прокурорами исковых требований в суде, а также недостатки при обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве.

Открывая заседание коллегии, глава регионального надзорного ведомства отметил, что участие прокуроров в гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном процессе является одним из важнейших механизмов защиты конституционных прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. За последние 3 года рассматриваемое направление деятельности претерпело значительную трансформацию в подходах к организации исковой работы органов прокуратуры. Внесенные изменения в процессуальное законодательство, наделившие органы прокуратуры новыми полномочиями, активное участие Генеральной прокуратуры Российской Федерации в правоприменении, в том числе на уровне высших судебных инстанций, обязывают следовать тенденциям, обеспечивать эффективность использования судебных механизмов.

Так, за 2023 год, истекший период 2024 года в суды прокурорами направлено более 5 тыс. исковых заявлений, по результатам рассмотрения которых восстановлены права более 2 тыс. граждан, в их пользу взыскано свыше 150 млн рублей, в бюджеты разных уровней - 114 млн рублей. По удовлетворенным искам прокуроров в муниципальную собственность возвращены 15 земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 200 млн рублей.

Актуальным остается вопрос качества участия прокуроров в гражданских и административных делах обязательной категории. Прокурор области обратил внимание присутствующих на неукоснительное исполнение процессуального законодательства, необходимость тщательной подготовки к рассмотрению гражданских и административных дел, активное участие и соблюдение последовательной позиции прокуроров, участвующих в деле.

Подводя итоги обсуждения, прокурор области подчеркнул, что имеющиеся недостатки в организации исковой работы и просчеты отдельных прокуроров требуют незамедлительного принятия дополнительных организационных и практических мер.

В этой связи он поручил шире использовать полномочия по судебному понуждению к решению наиболее значимых и проблемных для региона вопросов, исключая факты направления в суд исков, не влияющих на состояние законности и влекущих наступление для сторон негативных последствий, активизировать работу по защите в судебном порядке прав пострадавших на производстве, участников специальной военной операции и членов их семей, социально-уязвимых категорий граждан на получение в полном объеме мер социальной поддержки, обеспечить эффективную защиту публичных интересов, принципиально реагируя на каждый факт незаконного выбытия государственной и муниципальной собственности, не снижать активности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, государству и в полной мере добиваться фактического его взыскания.

По результатам заседания выработан комплекс дополнительных организационных мероприятий, исполнение которых поставлено на контроль в прокуратуре области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области