В прокуратуре Кузбасса состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов

Сегодня, 20 декабря, под председательством прокурора Кемеровской области - Кузбасса Александра Блошкина состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона, на котором обсуждены результаты работы и эффективность надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.

В своем вступительном слове прокурор области отметил важность и актуальность рассматриваемой темы. Ежегодно десятки тысяч жителей области, которые стали жертвами преступлений, обращаются в правоохранительные органы за помощью. Допущенные ошибки и нарушения закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, влекут принятие незаконных и необоснованных процессуальных решений и, как следствие, нарушение прав граждан, что в свою очередь снижает уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Только в этом году прокурорами выявлено более 70 тысяч нарушений в рассматриваемой сфере и свыше 2,5 тысяч преступлений, укрытых от регистрации, отменено около 27 тысяч незаконных процессуальных решений, при этом в органы прокуратуры поступило более 5 тысяч обращений граждан по вопросам приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях.

Указанное свидетельствует о наличии определенных проблем, требующих незамедлительного внесения корректировки в организацию работы всех правоохранительных органов региона, повышения качества ведомственного контроля и прокурорского надзора.

В этой связи прокурор области призвал участников совещания неукоснительно соблюдать требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, указал на необходимость системной и планомерной деятельности по искоренению фактов незаконного проведения процессуальных проверок, неоднократного принятия незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела по одним и тем же основаниям, более эффективного подхода к возбуждению уголовных дел в «дежурные сутки», исключению случаев необоснованного продления сроков процессуальных проверок, содержащих достаточные данные для возбуждения уголовных дел.

Прокурорам городов и районов глава регионального надзорного ведомства поручил организовать надлежащую ежедневную работу с суточными сводками, оценивать обоснованность регистрации сообщений и организации по ним процессуальных проверок, мерами прокурорского реагирования добиваться устранения фактов укрытия от учета преступлений, пресекать нарушения разумного срока проведения процессуальных проверок, не допускать длительного невозбуждения уголовных дел.

По итогам обсуждения результатов работы участниками совещания с целью решения поставленных задач выработан комплекс дополнительных организационных и практических мер, выполнение которых поставлено на контроль в прокуратуре области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса