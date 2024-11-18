В Промышленновском районе мужчина лишился автомобиля за пристрастие к вождению в нетрезвом виде

Промышленновским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя пгт. Промышленная. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что в июне 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, передвигался за рулем автомобиля Lifan X-60 по улицам одного из населенных пунктов Промышленновского муниципального округа, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось с помощью специального технического средства - анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе.

При этом в ноябре 2023 года он уже был подвергнут административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Принадлежащий ему автомобиль Lifan X-60, стоимостью более 1 миллиона рублей, конфискован в доход государства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области