Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Промышленновском районе мужчина лишился автомобиля за пристрастие к вождению в нетрезвом виде

Промышленновским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя пгт. Промышленная. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что в июне 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, передвигался за рулем автомобиля Lifan X-60 по улицам одного из населенных пунктов Промышленновского муниципального округа, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось с помощью специального технического средства - анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе.

При этом в ноябре 2023 года он уже был подвергнут административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Принадлежащий ему автомобиль Lifan X-60, стоимостью более 1 миллиона рублей, конфискован в доход государства.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Промышленная
kuzbassnews.ru
18/11/2024
Происшествия
Промышленная
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus