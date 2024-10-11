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В Промышленновском районном суде с учетом позиции государственного обвинителя вынесен приговор виновнику смертельного ДТП

Промышленновский районный суд Кемеровской области – Кузбасса постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В суде установлено, что 6 апреля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался за рулем автомобиля «HYNDAI CRETA» по направлению автодороги «Промышленная – Ваганово», не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем « TOYOTA SPRINTER».

В результате столкновения пассажирка автомобиля «TOYOTA SPRINTER», находясь на 36 неделе беременности, получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще одному пассажиру автомобиля «TOYOTA SPRINTER» был причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
11/10/2024
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