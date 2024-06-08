В Пушкинский день в Тяжинском округе прошли выставки, викторины, квесты, познавательно-развлекательные программы

Специалисты сельских учреждений клубного типа и библиотек в этот день провели для детей литературные часы, викторины, квесты, путешествия по страницам сказок Александра Сергеевича Пушкина, игровые и познавательные программы, а также организовали фотосессии со сказочными персонажами.

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки пригласили детей и подростков сыграть в литературное домино «Там, на неведомых дорожках». Работники Итатского городского Дома культуры провели акцию по раздаче буклетов «А. С. Пушкин – русский гений».

В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры прошёл литературный час «Я в гости к Пушкину спешу». В Кубитетском сельском Доме культуры состоялась детская театрализованная игра, посвященная сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Вместе с Котом ученым и Царевной ребята угадывали, из какой сказки те или иные стихотворные строки, узнавали героев сказок Пушкина по описанию, вспоминали окончания фраз из сказок, отгадывали ребусы, кроссворды, загадки, называли сказки по иллюстрациям и даже попробовали себя в роли стихотворцев.

В Преображенском сельском Доме культуры прошла викторина «По сказкам А. С. Пушкина». Организаторы также подготовили для ребятишек видеопопурри из мультфильмов по произведениям великого поэта. В Тяжиновершинском СДК состоялась литературная викторина «Мы в гости к Пушкину пришли». Ребята не только ответили на все вопросы, но и создали оригинальные поделки из компакт-дисков. У каждого участника появилась своя «золотая рыбка».

В Тисульском сельском Доме культуры прошли игровая программа и выставка «Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина». Специалисты Чулымского СДК и сельской библиотеки провели литературную гостиную «Пока в России Пушкин длится». В Листвянском сельском Доме культуры состоялась познавательно-развлекательная программа «Поэт на все времена».

В сельских Домах культуры прошли викторины, в Старотяжинском СДК – «Путешествие по сказкам Пушкина», в Валерьяновском и Октябрьском СДК – «Мой Пушкин», в Нововосточном и Новоподзорновском СДК – «У Лукоморья».

Специалисты Новопокровского сельского Дома культуры организовали выставку детских рисунков «Имя А. С. Пушкина живет с нами». В Староурюпском СДК прошла игровая программа «По сказкам А. С. Пушкина», а в Малопичугинском СДК состоялась познавательная программа «Пушкинские сказки знаем без подсказки».

Для ребят, отдыхающих в пришкольном лагере Тяжинской СШ № 2, специалисты центра национальных культур организовали квест-игру «Праздник в волшебной стране». В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась интерактивное театрализованное действие «Девушки гадали…». Участницы образцового самодеятельного коллектива театра-студии «поМОСТ» исполнили отрывки из произведений А. С. Пушкина, в которых происходят гадания молодыми девушками на выданье («Барышня-крестьянка», «Евгений Онегин»).

Специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провели для ребят из летней трудовой бригады квест «Герои пушкинских творений». Участники посетили станции «Болдино», «Жили-были…», «Сказочная арифметика», «Остров Буян», «Секреты Черномора» и многие другие, где вспоминали и высчитывали, объясняли и разгадывали, и даже продемонстрировали актерское мастерство при чтении стихотворения, зашифрованного в виде эмодзи. Все команды получили сладкие призы.

Работники Тяжинской детской библиотеки и детсада «Золотой ключик» организовали для воспитанников дошкольного образовательного учреждения игру-путешествие «В волшебной Пушкинской стране». В пришкольном лагере Тяжинской СШ № 2 педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ольга Владимировна Толстова провела для ребят развлекательно-познавательную программу «Там, на неведомых дорожках».