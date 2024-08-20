В результате принятых прокуратурой Ижморского района мер ликвидирована несанкционированная свалка отходов

Проведенной прокуратурой Ижморского района проверкой исполнения требований природоохранного законодательства выявленная несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и отходов производства (металлолом, пластиковая посуда, фрагменты упаковок, отходы деревообработки, обломки мебели, стеклянные бутылки), в связи с чем прокурор района главе администрации Ижморского муниципального округа внес представление.

В установленный законом месячный срок свалка органом местного самоуправления не ликвидирована.

С целью защиты окружающей среды, прав и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения природоохранного законодательства.

Судом требования прокурора удовлетворены, в настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована

Фото: пресс-служба прокуратуры области