В Росгвардии обсудили вопросы обеспечения безопасности летнего оздоровительного периода в Кузбассе

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу состоялось координационное совещание с участием руководителей частных охранных организаций, образовательных учреждений и спортивных организаций, имеющих стрелковые объекты.

Заседание открыл заместитель начальника управления - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) территориального органа Росгвардии полковник Елена Муздукова. В своем вступительном слове она подчеркнула важность повышения качества охранных услуг, предоставляемых частными охранными организациями.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период летней оздоровительной кампании и отдыха детей на территории Кузбасса. Заместитель начальника ЦЛРР полковник Константин Вагин указал на строгий контроль и соблюдение мер безопасности на объектах, где будут отдыхать и оздоравливаться дети.

По состоянию на конец мая запланировано проведение летнего курортного сезона и оздоровительной кампании на 686 объектах, включая 51 загородный детский лагерь и 9 санаториев. В охране этих объектов участвуют 25 частных охранных организаций, задействуя ежедневно 86 работников. Все охранные организации имеют необходимые лицензии и выполняют требования антитеррористической защищенности.

Для обеспечения безопасности сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии осуществляют мониторинг уведомлений о начале оказания охранных услуг. Ответственные лица в ЦЛРР и территориальных отделах ведут системный контроль за оперативной обстановкой на объектах.

Руководителям частных охранных организаций указано на необходимость усиления мер антитеррористической защищенности и ужесточения контрольно-пропускного режима на детских оздоровительных объектах, а также на ответственность за нарушение законодательства в сфере частной охранной деятельности.

Кроме этого, обсуждались вопросы повышения качества профессионального обучения охранников. Полковник Вагин представил информацию о новых типовых программах подготовки и повышения квалификации. Участникам заседания был представлен видеоматериал, демонстрирующий важные аспекты безопасности, включая использование электронного ассистента блокировки несанкционированного выстрела, чтобы предотвратить произвольные или умышленные выстрелы. Особое внимание было обращено на соблюдение внутриобъектового и пропускного режимов на стрелковых объектах, а также на правила передачи оружия и патронов.

Все участники координационного совещания выразили единодушное мнение о том, что такой формат общения между государственными и частными структурами, основанный на обмене опытом и обсуждении актуальных вопросов, играет ключевую роль в решении сложных задач законодательства и в обеспечении эффективной работы системы безопасности.

Фото: Росгвардия