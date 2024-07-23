В российский день дачника специалисты Россельхознадзора напоминают о правилах применения химсредств от вредителей

23 июля в российском календаре отмечен как День дачника. Это неофициальная, но значимая дата для подавляющего большинства жителей нашей страны. Именно поэтому сейчас, в середине лета, в преддверии сбора первого урожая особую актуальность приобретает решение вопроса о сохранении выращенных культур от вредителей на садовых участках.

Это различного рода клещи, тли, трипсы, белокрылки, цветоеды, минеры, плодожорки, мухи, щитовки и ложнощитовки, зерновки. Отдельного внимания заслуживает колорадский жук, личинки которого обладают огромным аппетитом, питаются листьями и зелеными побегами паслёновых, к которым относится и картофель, практически круглосуточно. Обладая уникальной способностью к усиленному размножению, колорадский жук «держит в тонусе» всех дачников и огородников.

Одним из действенных способов борьбы в течение вегетационного периода является использование химических средств, ассортимент которых широко представлен как в магазинах, так и в интернете. Однако важно помнить, что необходимо использовать только зарегистрированные пестициды и агрохимикаты, действие которых подтверждено научными исследованиями. Их перечень содержится в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, и размещен на сайте Минсельхоза России.

При этом далеко не все пестициды разрешены к использованию в личных подсобных хозяйствах. Они должны быть помечены в Каталоге специальным буквенным символом — (Л). Если номер на этикетке совпадает с номером из Каталога, значит, пестицид зарегистрирован в России и разрешен к использованию.

Специалисты Россельхознадзора рекомендует садоводам и огородникам внимательно и ответственно относиться к покупке и использованию химических препаратов.