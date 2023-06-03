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В селе Боград Республики Хакасия прошел VI открытый турнир по армейскому рукопашному бою

Соревнования проводятся в память уроженца Боградского района, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Алексея Порфирьевича Сибирякова. Он командовал батареей 354-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Тильзитского Краснознаменного полка (1-й танковый корпус, 50-я армия, 3-й Белорусский фронт). За отличное командование батареей, мужество и отвагу, проявленные при штурме Кенигсберга, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Сибирякову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его имя высечено на стелах в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и на Аллее Героев в Абаканском парке Победы.
В селе Боград собралось более 200 спортсменов из городов Томска, Абакана, Черногорска, Минусинска, Усть-Абакана, Ачинска и Красноярска, а также Кемеровской области – Кузбасса. Тяжинский округ на соревнованиях представляли 7 воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева.
Ребята достойно выступили и заняли призовые места. Пётр Тимченко все три боя выиграл досрочно нокаутом и занял первое место. Захар Чернавин и Глеб Герасименко – на первом месте, Александр Невчеснюк, Данил Зинкевич и Тимур Байрамов – на второй ступени пьедестала победителей. Карапет Агекян вышел на третье место.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/06/2023
Спорт
Тяжин
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