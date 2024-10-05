В селе Кубитет Тяжинского округа завершается строительство пожарного депо

В муниципалитете сохраняется острая потребность в обеспечении пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов. Поэтому ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» было принято решение о строительстве пожарного депо в селе Кубитет по улице Рабочая, 24.

В настоящее время строительство уже заканчивается, подрядная организация приступила к внутренним работам. Наружная отделка стен выполнена при помощи сэндвич-панелей. Сделана смотровая яма для обслуживания автомобилей.

Сдача пожарного депо в эксплуатацию намечена в конце 2024 года. Здесь будет трудоустроен 31 человек. Планируется организация круглосуточного дежурства сотрудников. Уже поставлены на вооружение две новые пожарные автоцистерны. На территории депо будет организованна спортивно-тренировочная площадка для персонала.