В селе Новопокровка открылась выставка «Тяжинский край родной»

Выставка посвящена 100-летию со дня образования Тяжинского района. Фотоработы жителей села представлены в экспозиции развернутой в библиотеке. В них отражены достопримечательности и природа родного края, повседневная жизнь селян.

Также вниманию посетителей представлены книги Олега Викторовича Костюнина «История земли Тяжинской», Нэлли Ивановны Дудиной «Родной деревне поклонись», «Теплом души согретые», «Я люблю свою землю…» и другие. В них рассказывается о развитии территории, о людях и семейных династиях.

Выставка будет действовать до 10 сентября.