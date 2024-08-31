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В селе Новопокровка открылась выставка «Тяжинский край родной»

Выставка посвящена 100-летию со дня образования Тяжинского района. Фотоработы жителей села представлены в экспозиции развернутой в библиотеке. В них отражены достопримечательности и природа родного края, повседневная жизнь селян.
Также вниманию посетителей представлены книги Олега Викторовича Костюнина «История земли Тяжинской», Нэлли Ивановны Дудиной «Родной деревне поклонись», «Теплом души согретые», «Я люблю свою землю…» и другие. В них рассказывается о развитии территории, о людях и семейных династиях.
Выставка будет действовать до 10 сентября.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/08/2024
Культура
Тяжин
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